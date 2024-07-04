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Джессика Альба может обрушить карьеру Дженнифер Лопес

Джессика Альба может обрушить карьеру Дженнифер Лопес

Возвращении в киноиндустрию американской актрисы Джессики Альбы ставит под угрозу актерскую карьеру Дженнифер Лопес. Об этом пишет издание Life & Style.

Отмечается, что актрисы соперничали на протяжении всей карьеры. По словам источника, Альба намерена «отщипнуть свой кусок пирога», принимая участие в успешных проектах Netflix. «У Джессики свои отношения с главным боссом Netflix Тедом Сарандосом, и план явно состоит в том, чтобы снять как можно больше фильмов в стиле Джей Ло, даже без Джей Ло», — заявил собеседник издания.

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