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Главное Культура

Релиз третьей части «Иллюзии обмана» назначен на 14 ноября 2025 года

Релиз третьей части "Иллюзии обмана" назначен на 14 ноября 2025 года

Компания Lionsgate сообщила, что третья часть франшизы «Иллюзия обмана» выйдет в широкий прокат 14 ноября 2025 года. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет Иллюзии обмана 3 держится в тайне. Впрочем, известно, что фильм снова знакомит зрителей с иллюзионистами, известными как Четыре всадника, а также представляет новое поколение фокусников. Фильм является последней частью франшизы, собравшей 687 миллионов долларов в мировом прокате.

В новом фильме снова появятся Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко и Морган Фримен. Новые роли исполнят Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт и Розамунд Пайк.

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