Релиз третьей части «Иллюзии обмана» назначен на 14 ноября 2025 года

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Компания Lionsgate сообщила, что третья часть франшизы «Иллюзия обмана» выйдет в широкий прокат 14 ноября 2025 года. Об этом сообщает Deadline.

Сюжет Иллюзии обмана 3 держится в тайне. Впрочем, известно, что фильм снова знакомит зрителей с иллюзионистами, известными как Четыре всадника, а также представляет новое поколение фокусников. Фильм является последней частью франшизы, собравшей 687 миллионов долларов в мировом прокате.

В новом фильме снова появятся Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко и Морган Фримен. Новые роли исполнят Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт и Розамунд Пайк.