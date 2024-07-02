Экс-солистка Spice Girls закрутила роман с звездой модельного агентства (фото)

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Два года назад стало известно, что Джо Маршалла и Мел Си из Spice Girls расстались после семи лет отношений. Артистка недолго пребывала в одиночестве и уже успела закрутить новый роман.

В прошлую субботу ее заметили на музыкальном фестивале Worthy Farm в Гластонбери в компании австралийской звезды модельного агентства Ford Models — Криса Дингуолла. Они вместе прогулялись, держась за руки. Снимки опубликовало издание The Sun.

50-летняя Мел облачилась в рубашку и шорты песочного цвета. Свой образ она дополнила сумкой через плечо и солнцезащитными очками. А ее бойфренд предстал в total black образе и кроссовках adidas.

Стоит отметить, что Крис был одним из самых востребованных мужчин-моделей в США, Европе, Азии и Австралии более десяти лет, отмечает Ok-magazine.