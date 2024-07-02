Наоми Кэмпбелл высмеивали в детстве из-за ее внешности

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Супермодель Наоми Кэмпбелл призналась, что в детстве подвергалась насмешкам из-за своей внешности. Об этом сообщает Daily Mail.

Выступая на подкасте Cambon Podcast, она поделилась, что дети насмехались над её ростом и стройной фигурой, сравнивая её с героиней мультфильма Папай Олив Ойл.

«Мне было не по себе, потому что я была очень худенькой и достаточно высокой как для своего возраста. Меня называли Олив Ойл. Знаете ли, дети друг дружку склонны обзывать. У меня шея достаточно длинная, поэтому я пыталась опустить её книзу, чтобы она не казалась такой длинной. Чувствовала при этом я себя прескверно», – сказала она.

Кэмпбелл объяснила, что благодаря танцам она научилась принимать свое тело. Изучение ритмичных движений пригодилось ей во время фотосессий и вдохновляло на позирование.

Она также вспомнила о дискриминации, с которой сталкивалась, но с гордостью отметила, что всегда была готова постоять за себя.

«Я имела свой голос, и если что-либо было не по справедливости, я могла об этом сказать в открытую. Особенно, работай я столько же часов, выполняй я ту же работу, а мне не заплатили столько же, то я это не замалчивала».