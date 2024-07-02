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Психолог: Анна своей динамикой власти превратила Юсифа во второго сына

анна нетребко и юсиф эйвазов

Оперная певица Анна Нетребко относилась к супругу Юсифу Эйвазову как к сыну — это привело к разводу. С таким мнением выступил психолог Станислав Самбурский.

«Если смотреть на то, как изменился график выступлений Юсифа после начала отношений с Анной Нетребко, видно, что прима стала прожимать для возлюбленного контракты. Прямо как принудительная распродажа неликвидов: чтобы купить что-то ценное, в комплекте нужно взять ненужную вещь. За годы продвижения Юсифа она своей динамикой власти превратила мужа во второго сына», — цитирует эксперта портал «Страсти».

Самбурский при этом считает, что Анна и Юсиф — оба экстраверты и при желании могут долго находиться в отношениях на расстоянии, то есть разлуки из-за гастролей им не страшны. С точки зрения психологии пара имеет потенциал для долгосрочной связи, считает специалист. Но разрушающим фактором стало то, что для широкой публики Эйвазов оставался «мужем Нетребко».

Психолог считает, что оперный певец мог испытывать в отношениях с артисткой конфликт ролей. Его успехи постоянно оставались в тени, и ему всё чаще хотелось самоутверждения и восстановления личной целостности, заключил Самбурский.

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