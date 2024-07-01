ОЗА обвинила Freedom House в разжигании ненависти в регионе

62 Просмотров

Организация Freedom House, издавна ставшая наемным глашатаем радикальной армянской диаспоры, 1 июля 2024 года опубликовала очередной антиазербайджанский отчет, в котором переезд армян из Карабахского региона Азербайджана в Армению представлен как нарушение прав.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что публикация этой клеветнической отчетности организацией Freedom House, которая закрывает глаза на насильственное изгнание около миллиона азербайджанцев из Армении и ранее оккупированных азербайджанских земель, является доказательством явной предвзятости и деструктивности этой организации.

«Еще раз напоминаем широкой общественности, что Freedom House, в котором укоренились многочисленные радикальные армянские функционеры, включая вице-президента Анни Бояджян, не имеет никакого отношения к защите прав человека, и эта организация полностью попала под влияние кругов с расистским мышлением», – говорится в заявлении.

В Общине подчеркнули, что данный отчет направлен на препятствование миру в регионе и разжигание вражды.