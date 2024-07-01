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«Отсталое государство». Уроженец Баку не верит в появление северокорейских брендов в России

"Отсталое государство". Уроженец Баку не верит в появление северокорейских брендов в России

Стилист Влад Лисовец оценил возможный приход в Россию брендов одежды, обуви и аксессуаров из Северной Кореи. Об этом он поговорил с журналистами Daily Storm.

Модный эксперт скептически отнесся к предположительному появлению вещей из КНДР. По его словам, в Азии отличается крой одежды, из-за чего россиянам она будет казаться странной.

«Мне казалось, им самим носить нечего. Зная систему, в которой живет КНДР, ничего интересного ждать точно не придется. Форму рабочую поставлять они могут. Но чтобы это было что-то сверхъестественное, дизайнерское или суперкачества — я сомневаюсь», — заявил собеседник издания.

К тому же Лисовец напомнил, что КНДР — отсталое в плане стиля и моды государство. «Можно предположить, что это будет одежда, похожая на форму», — заключил он.

Отметим, что известный российский стилист Влад Лисовец является уроженцем Баку.

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