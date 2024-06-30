Светская львица: Если бы Анна действительно сильно любила Юсифа…

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Недавний развод Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова потряс светскую общественность. Эта пара считалась одной из самых красивых и гармоничных, и многие замечали, как азербайджанский оперный певец буквально боготворил свою супругу. Уже сейчас существует множество версий относительно причин разрыва. Светская львица Анна Калашникова отметила, что новость ошеломила всех.

«Всегда грустно, когда пары с таким стажем расстаются. Тем более они выглядели настолько гармонично вместе. Я до сих пор помню, как Юсиф нежно ухаживал за Аней на «Новой волне». Он не сводил с нее глаз и выполнял все ее пожелания. Вся светская тусовка им завидовала — они казались единым целым», — размышляет Калашникова.

По словам Калашниковой, не стоит гадать о мотивах Эйвазова, ведь причина разрыва очевидна. По общему мнению светской тусовки, именно Нетребко, так и не родившая общего ребенка, виновата в разводе. Калашникова утверждает, что общие дети укрепляют отношения, а Эйвазов никогда не скрывал своего желания иметь потомство от певицы.

«Сейчас существует множество технологий, позволяющих стать родителями даже в определенном возрасте. Мы видим, что такие вопросы решаются. Алла Пугачева, находясь на заслуженном отдыхе, и то стала мамой. Если бы Анна действительно сильно любила Юсифа, могла бы последовать примеру Примадонны и родить наследника. Значит, у нее не было такого сильного желания, и поэтому пара рассталась», — заключила Калашникова, слова которой приводит «Московский Комсомолец».