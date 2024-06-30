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Байден продолжает допускать исторические оговорки

Байден продолжает допускать исторические оговорки

Глава Америки Джо Байден перепутал Италию и Францию на мероприятии по сбору средств на кампанию по переизбранию. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.

Во время своей речи Байден сообщил, что бывший президент страны Дональд Трамп не захотел посещать кладбище павших солдат, участвовавших в мировых войнах.

«Он не пошёл бы на кладбище в Италии», — рассказали в Белом доме, уточнив, что Байден говорил о французском кладбище.

Вскоре Байден вновь так же оговорился. Он заявил, что один из его сыновей был в числе павших солдат, «но не в Италии, а в Ираке». Это указывает на то, что президент опять перепутал страны. И это не говоря о том, что его сын Бо умер от онкологии в США. Кстати, глава Белого дома признал, что согласен с критикой своего выступления на дебатах, заявив, что соцопросы якобы показывают прирост его сторонников.

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