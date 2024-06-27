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Пэрис Хилтон пережила сексуальное насилие в интернате

Пэрис Хилтон пережила сексуальное насилие в интернате

Актриса и модель Пэрис Хилтон рассказала конгрессу США о важности модернизации программ защиты детей, поделившись своим опытом, сообщает CNN.

Она призвала законодателей принять закон «О прекращении жестокого обращения с детьми в учреждениях», который направлен на усиление надзора за молодежными программами в интернатах. В своей речи Хилтон вспомнила, как подвергалась сексуализированному насилию в школе-интернате, куда ее отправили родители из-за плохого поведения в 16 лет.

Знаменитость рассказала, что персонал заведения запрещал ей говорить, свободно передвигаться и даже смотреть в окно в течение двух лет.

«Меня пичкали лекарствами и подвергали сексуальному насилию со стороны персонала, жестоко удерживали, тащили по коридорам, раздевали догола и бросали в одиночную камеру», — заявила Хилтон.

Она назвала свое пребывание в детском учреждении «травмирующим». Актриса отметила, что в тот момент не могла рассказать обо всем родителям, поскольку ее телефонные звонки прослушивались персоналом заведения.

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