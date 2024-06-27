Врут и не краснеют

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Есть ли мера человеческому цинизму? А как измеряется цинизм политиков? Наивные вопросы, но в случае, когда речь идет о действиях или высказываниях ведущих политиков Армении, не остается ничего другого, кроме как задавать вопросы такого плана. Потому как не совсем понятно, кем себя возомнили армяне. Либо они считают себя умнее остальных, что решили не заморачиваться на маскировку собственного бреда, либо настолько глупы, что не видят в этом необходимости.

Вот как объяснить сравнение Армении с Украиной, которую допустил во время своего визита в Латвию спикер Национального собрания соседней страны Ален Симонян? Привожу прямую цитату из его выступления: «То, что происходит у нас в регионе — это та же история, что в Украине. Просто действующие лица чуть другие. Нам нужна поддержка для установления долгосрочного мира»…

Да уж, та же история, что и в Украине. Вдумайтесь в эти слова и вы увидите картину разбомблённой Армении, куда постоянно летят ракеты и беспилотники с территории соседнего государства, то есть представите то, что на протяжении более двух лет происходит в Украине.

Вы можете продолжить проводить аналогии «по-симоняновски» и тогда пред вами предстанет почти полностью разбомблённая энергетическая инфраструктура Армении, которая вынуждена менять ее в условиях жесточайшей войны, так как делает это Украина. Если у вас хорошо развита фантазия, то картину дополнят и миллионы беженцев из Армении, которые спасаясь от наступающей армии врага, подвергаясь бомбежкам прямо на вокзалах, вынуждены покинуть пределы своей страны, так как это делали украинцы. А ваше развитое воображение поможет вам увидеть «героизм», который проявляют армянские солдаты в боях с врагом, так как это делают украинские бойцы. Наверное, именно это и имел в виду Симонян, когда проводил аналогию с Украиной и говорил, что Армения в таком же состоянии.

Однако на таллиннское приключение с украинским подтекстом А.Симоняна еще можно было бы махнуть рукой, приняв во внимание, что человек этот не является представителем исполнительной, а лишь законодательной, и значит выборной власти Армении. Ну, выбрали не того, кто мог бы говорить умные вещи. Ничего, переизберут. Можно и мимо пройти. Но проблема в том, что околесицу не меньшего масштаба стал нести и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, а произошло это в ходе брифинга в Таллинне со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкна.

Отвечая на вопрос журналиста об отношении к войне в Украине, дипломат нагло соврал о том, что «она для нас нетерпима, не только исходя из идей гуманизма, но и потому, что мы стали свидетелями подобных разрушений в нашем регионе. Мы видели, как гражданское население было насильственно перемещено, как гражданская инфраструктура стала объектом ударов».

Есть на азербайджанском языке такая фраза: Yalansa dədənə ləhnət…, смысловой перевод которой на русский раскрывает высокую степень лжи противной стороны, что-то вроде «врет и не краснеет», но даже последнее не полностью отражает смысл высказывания. Эдакий народный фольклор.

В случае с ложью А.Симонян и А.Мирзоян эта фраза действует частично, поскольку найти подходящие слова для точного описания.

При всем желании армян подогнать свое «горе» под украинское, сделать это будет не просто сложно, но и невозможно. По причинам очень простым. Никто не нападал на Армению, а немалая часть территории Украины подвержена агрессии. Никто не бомбил Армению, а в Украину каждый день летят ракеты. Никто не разрушал хозяйственную инфраструктуру Армении, а в Украине она почти разрушена. Никто не изгонял армян не только из Армении, но и армян, проживающих в азербайджанском Карабахе – они ушли оттуда, а в Украине, как мы отметили, миллионы беженцев как внутри страны, так и людей вынужденных уехать за рубеж. Никто не устраивал в Армении того, через что пришлось пройти жителям украинской Бучи, Мелитополя и других крупных населенных пунктов. Никто не…

Этот перечень можно продолжать еще очень долго, но стоит ли? Стоит ли опровергать ложь армян, которые так и не поняли, что заявлениями подобного рода делу не только не поможешь, но и чести себе не прибавишь. А тем более, когда эта глупость льется из уст официальных лиц страны.

Я бы на месте руководителей стран, общающихся с ними, задумался, стоит ли их вообще воспринимать всерьез после такого.

Рауф Насиров