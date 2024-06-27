Коротченко назвал армию Азербайджана одной из лучших в мире |
Россия пригрозила понизить уровень дипотношений со странами Запада |
Турки дожали чехов и сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы (фото, видео) |
Военный мятеж в Боливии (обновлено, фото, видео) |
Стало ясно, почему США спешно подталкивают Баку и Ереван к заключению мира |
В Пентагоне приветствуют вклад армии Азербайджана в региональную стабильность |
В Баку молодого человека застрелили перед ТЦ (обновлено, фото, видео) |
Затулин: Заявления Григоряна о передаче Россией Карабаха Азербайджану – ложь |
Наши борцы стали чемпионами Европы, победив представителей Армении |
Главное Странности

Россия пригрозила понизить уровень дипотношений со странами Запада

Россия пригрозила понизить уровень дипотношений со странами Запада

Москва среди прочих мер рассматривает возможность понижения уровня дипотношений со странами Запада в ответ на антироссийские действия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это – предмет рассмотрения и все это изучается. Решения такого рода у нас принимаются на самом высоком уровне. Пока их нет, спекулировать на эту тему контрпродуктивно», – сказал он в интервью «Известиям», комментируя возможные сценарии реакции Москвы на последовательную антироссийскую политику со стороны Запада.

По его словам, Запад приближает себя к точке невозврата антироссийскими мерами, реакция Москвы будет для него болезненной.

«Но противники должны знать, что они шаг за шагом приближают себя к точке невозврата. В каком смысле точка невозврата? Пусть они думают и сами решают, но эта внешнеполитическая вседозволенность и упоение собственной безнаказанностью в итоге приведут к тому, что реакция с нашей стороны окажется гораздо более болезненной, чем сегодня представляется этому ворью», – указал он.

Теги:
Из этой рубрики
Россия пригрозила понизить уровень дипотношений со странами Запада
Странности

Россия пригрозила понизить уровень дипотношений со странами Запада

2024/06/27, 01:30
Герой России оказался хулиганом и убийцей
Странности

Герой России оказался хулиганом и убийцей

2024/06/27, 00:55
Власти Армении ностальгируют по оккупации: Россия «захватила» Карабах, а потом «передала» его Азербайджану
Странности

Власти Армении ностальгируют по оккупации: Россия «захватила» Карабах, а потом «передала» его Азербайджану

2024/06/26, 15:27
Доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут на 50% год к году
Странности

Доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут на 50% год к году

2024/06/26, 15:17
Разгул антисемитизма и исламофобии в Германии
Странности

Разгул антисемитизма и исламофобии в Германии

2024/06/26, 00:31
Соловьев: Стереть с лица земли Киев, Харьков, Николаев и Одессу (видео)
Странности

Соловьев: Стереть с лица земли Киев, Харьков, Николаев и Одессу (видео)

2024/06/25, 22:10
Милонов впал в истерику и настаивает на уничтожении американских дронов (видео)
Странности

Милонов впал в истерику и настаивает на уничтожении американских дронов (видео)

2024/06/25, 20:14
Лавров уверен в причастности США к удару по Севастополю
Странности

Лавров уверен в причастности США к удару по Севастополю

2024/06/24, 23:33
«Неприличный» скандал в БДИПЧ ОБСЕ: подробности
Странности

«Неприличный» скандал в БДИПЧ ОБСЕ: подробности

2024/06/24, 17:45