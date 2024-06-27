Россия пригрозила понизить уровень дипотношений со странами Запада

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Москва среди прочих мер рассматривает возможность понижения уровня дипотношений со странами Запада в ответ на антироссийские действия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это – предмет рассмотрения и все это изучается. Решения такого рода у нас принимаются на самом высоком уровне. Пока их нет, спекулировать на эту тему контрпродуктивно», – сказал он в интервью «Известиям», комментируя возможные сценарии реакции Москвы на последовательную антироссийскую политику со стороны Запада.

По его словам, Запад приближает себя к точке невозврата антироссийскими мерами, реакция Москвы будет для него болезненной.

«Но противники должны знать, что они шаг за шагом приближают себя к точке невозврата. В каком смысле точка невозврата? Пусть они думают и сами решают, но эта внешнеполитическая вседозволенность и упоение собственной безнаказанностью в итоге приведут к тому, что реакция с нашей стороны окажется гораздо более болезненной, чем сегодня представляется этому ворью», – указал он.