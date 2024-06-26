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Доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут на 50% год к году

Доходы России от продажи нефти и газа в июне вырастут на 50% год к году

В июне текущего года доходы России от торговли нефти и газа составят порядка 814 миллиардов рублей, аналогичный показатель прошлого года составлял 529 миллиардов рублей. Это следует из подсчетов Reuters.

В июне доходы от продажи нефти и газа РФ увеличатся более чем на 50% в годовом исчислении и составят порядка 9,4 миллиардов долларов, то есть 814 миллиардов рублей. В мае доходы составляли 794 миллиарда рублей.

В Минфине прогнозировали годовой доход от отрасли в 11,5 триллионов рублей, что на четверть больше показателей прошлого года, которые составляли 8,8 триллионов рублей.

Ранее Минфин сообщал, что за период январь-апрель нефтегазовые доходы бюджета увеличились в сравнении с показателями прошлого года. Они составили порядка 4,157 триллионов рублей, что на 82% больше год к году. По словам ведомства, это связано с ростом цен и «единовременным поступлением в феврале доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье».

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