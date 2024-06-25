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Милонов впал в истерику и настаивает на уничтожении американских дронов (видео)

Милонов впал в истерику и настаивает на уничтожении американских дронов (видео)

Российским силам противовоздушной обороны (ПВО) необходимо сбивать американские беспилотники для обеспечения безопасности россиян, а также объявить Чёрное море бесполётной зоной. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя предложение коллеги Дмитрия Гусева, который призвал закрыть для массового посещения граждан пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей вблизи всех военных объектов.

«Я считаю надо сбивать американские беспилотники, объявить Чёрное море бесполётной зоной и запретить украинское судоходство по Чёрному морю», — сказал Милонов в беседе с Life.ru.

Парламентарий добавил, что эти меры позволят защитить пляжи около моря от ударов ВСУ. По его словам, безопасность российских пляжей зависит от отсутствия разведывательных самолётов США и Великобритании.

«Летит американец, начинает разведку — значит жди беды», — отметил Милонов.

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