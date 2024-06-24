Странные решения азербайджанских судов: ворам возвращают награбленное

567 Просмотров

Интересная тенденция пошла в Азербайджане, трудно поддающаяся логике, если не сказать, никак не вяжущаяся с ней. Сажают взяточников и коррупционеров надолго, но при этом возвращают награбленное имущество. Это чтобы не совсем обидно было сидеть что ли?

Вот и сегодня экс-главу Исполнительной власти Шамкирского района Алимпашу Мамедова Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Столь серьезный срок Мамедов получил за хищение государственных средств, отмывание денег, злоупотребление должностными полномочиями и неоднократное получение взятки в крупном размере. Целых пять статей Уголовного кодекса (179.4, 193-1.3.2, 308.2, 311.3.2 и 311.3.3) инкриминировали экс-чиновнику. Проворовался сильно, за что и впаяли почти 12 лет. Значит, причастность Мамедова к перечисленным статьям следствием доказана? По логике выходит, что так.

Однако непонятно, чем руководствовался суд и на какую логику опирался, когда снимал арест с конфискованного ранее имущества А.Мамедова на 10 млн манатов (!)? То есть Мамедову, то бишь его родным, вернули предприятие по выращиванию и переработке рыбы ООО Azforel (рыночная стоимость – 8 270 000 манатов) и ООО Abad Şəmkir (1 335 000 манатов). Последнее, между прочим, было учреждено в бытность Мамедова главой района (по названию видно), что говорит о том, что человек воспользовался своими служебными полномочиями, и не просто воспользовался, а, смеем предположить, направил часть государственных средств, выделенных на благоустройство Шамкира, на собственное обогащение.

То есть плевать Мамедов (и ему подобные) хотел на закон Закон «О государственной службе», запрещающий государственным служащим заниматься какой-либо другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической. Или в силу своего узкого мышления спутал разведение форели и строительный бизнес с педагогической и творческой деятельностью?

А ведь закон этот должен быть настольной книгой каждого азербайджанского чиновника, который не должен забывать, что государственный служащий – это человек, который служит народу и получает за это небольшую, заметьте, зарплату, а не преследует собственные интересы. Журналистам чуть ли не ежедневно напоминают о тщательном соблюдении Закона о СМИ и указывают, что он может писать, а что нет.

Хочешь быть бизнесменом – иди в предприниматели. Но, к сожалению, значительная часть азербайджанского общества рассматривает работу в госорганах именно как возможность растратить, расхитить, присвоить государственные средства. И отношение это среди населения сформировалось не сегодня, и не вчера, а еще в советское время. И с тех пор еще больше укрепилось в сознании масс. Почему? Потому что слаб карательный механизм государства. Потому что сажают и сразу же отпускают. Потому что возвращают грабителям награбленное. Потому что не требуют от чиновников декларировать доходы и расходы. И еще много «потому что», которые развязывают руки всяким мамедовым, човдаровым, сафарли. И сегодня такие не только не чувствуют никаких угрызений совести, но и пытаются оправдать себя.

И действительно, он же не единственный такой. И суд это понимает, и уже не видит в этом ничего страшного (сами, бывает, грешат), и возвращает «нажитое непосильным трудом».

И 10 миллионов – это вам не 70-100 тысяч, которые можно накопить за определенный промежуток времени, хотя при зарплате главы ИВ, не превышающей 2 тысяч в месяц, и 50 тысяч не накопишь. Ясное дело – присвоил. Ну да Бог с ним…

Рамелла Ибрагимхалилова