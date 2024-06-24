Рогозин неожиданно раскритиковал депутата Госдумы, обвинившего Украину и НАТО в теракте в Дагестане

145 Просмотров

За терактом в Дагестане, в результате которого, по последним данным, не менее 10 человек погибли и 37 пострадали, стоят Украины и спецслужбы НАТО. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев.

По его словам, нападение на Махачкалу и Дербент, где были атакованы православная церковь и синагога, стало ответом на «успехи» российской армии на украинском фронте.

«За этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО… Потому что мы развиваем успех на СВО во всех фронтах, а значит ситуацию надо раскачать внутри нашей страны», — сказал Гаджиев.

Эту позицию неожиданно раскритиковал сенатор, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, известный своей агрессивной антиукраинской риторикой. В своем телеграм-канале он призвал не списывать все теракты на Украину и НАТО.

«Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем — бревна не разглядим. А пора бы», — написал Рогозин.