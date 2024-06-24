«Союз армян России» продолжает изрекать отборные фейки

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«Союз армян России» во главе с Ара Абрамяном напомнил о себе. И выложил в сеть видеоролик на все ту же надоевшую тему «христианские памятники в Карабахе под угрозой, срочно накажите Азербайджан, введите санкции» и т.д. В результате получилась на выходе такая мешанина фэйков, что и опровергать даже как-то неудобно. В самом начале фильма ведущий на далеко не идеальном русском языке объявляет: « Нагорный Карабах – регион на Кавказе, расположенный между Арменией и Азербайджаном». И при этом на мониторе демонстрируется карта, из которой понятно, что «Нагорный Карабах» расположен ВНУТРИ Азербайджана и территориального соприкосновения с Арменией не имеет. Такое вот «армянское радио в видеоформате».

Следующая фраза: «на протяжении 16 веков его населениt составляли армяне-христиане». Снова фейк. Армяне в Карабахе появились только в XIX веке, в результате переселенческой политики царской России. А до этого… До этого здесь располагалась Кавказская Албания – христианское государство, от которого остались монастыри, храмы, ценнейшие архитектурные памятники и потомки её жителей, многие из которых сохранили христианское вероисповедание. Но никакого отношения к этническим армянам они не имели. Далеко не все христиане Кавказа – армяне.

Ведущий продолжает: «армяне Нагорного Карабаха построили здесь более 500 уникальных церквей, монастырей и других памятников архитектуры». А на экране – уродливый «новодел»: здание «парламента» сепаратистов с решетчатым куполом. И какое, спрашивается, имеет отношение к древнехристианским церквям этот уродливый «нахалстрой»? Ведущий поэтически восклицает: Карабах – это «Ватикан под открытым небом»! А что, простите, настоящий Ватикан находится не под открытым небом? Ватикан – это часть Рима, «город-государство», но никак не музей и не офис.

Есть, впрочем, фейки посерьезнее. Например, попытка именовать армяно-григорианскую церковь «апостольской», при том, что она таковой не является. «Апостольскими» называются церкви, основанные учениками Христа – апостолами и их учениками. Армянская церковь, появившаяся где-то в III-IV веках, под определение «апостольской» никак не подходит.

Или вот ещё один перл: «в сентябре 2023 г. войска Азербайджана напали на Нагорный Карабах». Каким образом законная армия государства может «напасть» на собственную территорию? С тем же успехом можно написать, что 7 августа 1943г. советская армия «напала на Смоленск», который находился под немецкой оккупацией. Называть освобождение ранее оккупированных территорий «нападением» – это даже не логика «армянского радио». Ведущий тем временем продолжает: «Предлог – незаконный раздел карты Кавказа правительством большевиков». О такой «мелочи», как границы, признанные мировым сообществом и ООН, Ара Абрамян и весь его «Союз армян России», похоже, вообще не слышал. Но если Абрамяну так не нравится «незаконный раздел карты Кавказа правительством большевиков», то, может, надо бы начать с того, что вернуть Азербайджану Западный Зангезур, который эти самые большевики подарили Армении?

Но даже не это главное. Авторы провокационного ролика всячески уверяют: «под контролем Азербайджана древним церквям Карабаха грозит уничтожение! Баку заявил о планах создать рабочую группу по изменению идентичности армянских церквей Карабаха, утверждая, что они являются албанскими храмами!».

Ну надо же, как подвёл господина Абрамяна албанский католикос Нерсес, в память о котором на стене монастыря Гандзасар, главной христианской святыни в Карабахе, высечена надпись: «Сия церковь освящена в 1240 году в патриаршестве Тер-Нерсеса, католикоса Албанского». Албанского, никакого не «армянского»! Ая-яй, ваше святейшество, как вы могли так подвести «Союз армян России»?.. А академик Орбели? Он в своей книге «Надписи Гандзасара и hавоцптука» приводит тысячу надписей(!) в Карабахе, и там ни разу не встречается слово «армянский». Какой ужас! Какой кошмар! И это ещё академик, учёный с мировым именем! Как же так?

А заканчивается ролик прямо-таки очаровательным призывом к ЮНЕСКО и мировому сообществу взять под охрану «все христианские памятники Карабаха». И ввести санкции против Азербайджана.

И снова вопрос. В 2017 году в оккупированном Джебраиле на территории армянской военной части строится часовня. Это её, по мнению автора фильма, должно охранять ЮНЕСКО? И с какой формулировкой? «Типичный образец оккупационной архитектуры»? Или возьмём Лачин. В 1992 году этот город оккупирован Арменией. В 1996 году на месте домовладения азербайджанской семьи Ибрагимовых строится церковь, причём с использованием стройматериалов разрушенного дома Ибрагимовых. Эту церковь тоже надлежит взять под охрану? На улицах Агдере и Ханкенди устанавливали хачкары в честь погибших армянских солдат – то есть оккупантов. Эти «христианские памятники», по мнению автора фильма, надлежит беречь и охранять?

А если серьёзно, то Абрамяну надо бы помнить ещё одно обстоятельство. За все годы армянской оккупации Карабах стал ареной чудовищного варварства армян. Здесь разрушены все дома, школы, музеи, кладбище. Разрушены 64 из 67 мечетей, а уцелевшие превращали в хлев для скота. Армянские блогеры и те вынуждены признать: «Азербайджан реставрирует армянские церкви в Карабахе, в том числе Газанчи». А еще советуют согражданам: «Уважаемый читатель, прошу зайти на YouTube и посмотреть на бледные лица иностранных журналистов, которым сегодня во всех этих населенных пунктах азербайджанцы показывают руины. У журналистов нет слов, они в оторопи». И вопрошают: «Кто поверит в подлинность миролюбивой и чисто освободительной борьбы карабахцев, видя, что сделали карабахцы с перешедшими им азербайджанскими гражданскими объектами? КТО? Вам представляется, что вся планета — это сборище кретинов, и только вы такие хитрые, господа грабители и вандалы?»

Вот уж правда: нечего добавить.

Фуад Ахундов, политолог