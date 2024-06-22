В Баку впервые исполнили «Ленинградскую» симфонию Шостаковича (фото)

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В Баку впервые прозвучала легендарная «Ленинградская» симфония №7 Дмитрия Шостаковича. Премьера произведения состоялась на сцене Дворца Гейдара Алиева.

Дата концерта была выбрана неслучайно – 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, в Победе в которой большую роль сыграл и Азербайджан, сообщает «Спутник».

«Ленинградская» симфония – одна из гениальных партитур XX века, ставшая музыкальным символом стойкости и мужества защитников блокадного города.

Дмитрий Шостакович написал ее в 1941 году и посвятил Ленинграду, который находился в осаде немецких войск.

Ее ленинградская премьера состоялась 9 августа 1942 года в исполнении музыкантов Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета под управлением дирижера Карла Элиасберга.

После победы Советского Союза в Великой Отечественной войне симфония прозвучала во всех концертных залах мира и стала самым известным произведением Шостаковича.

На бакинской премьере симфонии присутствовали посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, представители Министерства культуры АР, известные деятели культуры и искусства республики.

Симфония №7 Шостаковича прозвучала в исполнении Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Государственного симфонического оркестра имени Ниязи под управлением выпускника Санкт-Петербургской государственной консерватории, народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова.