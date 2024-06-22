60-летнего актера Ефремова призвали отправиться из тюрьмы на войну в Украине

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Актёру Михаилу Ефремову, отбывающему срок в колонии за смертельное ДТП, предложили выйти по УДО взамен на участие в «специальной военной операции» на Украине. Как стало известно SHOT, движение «Ветераны России» хотят направить соответствующее письмо в белгородскую ИК.

«Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учётом времени в СИЗО, уже более половины срока. Неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь», — объяснил Телеграм-каналу доброволец и председатель движения Ильдар Резяпов.