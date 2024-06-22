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США запретили Украине бить своим оружием по важным российским аэродромам

США запретили Украине бить своим оружием по важным российским аэродромам

Введенные администрацией Соединенных Штатов ограничения на применение американского оружия не позволяют наносить удары по нескольким ключевым российским аэродромам.

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, США ограничили применение своего оружия на расстоянии свыше 100 км от границы. Ключевые аэродромы, по которым нельзя наносить удары американским оружием, «дают России серьезное преимущество», пишет издание.

Официальный представитель Пентагона майор Чарли Дитц отметил, что США разрешили Украине вести огонь из предоставленного США оружия по территории России «в тех местах, где российские войска пытаются захватить украинскую территорию».

«Речь идет не о географии или определенном радиусе, но если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, то Киев имеет возможность нанести ответный удар по силам, которые бьют по нему через границу. Украине также разрешено использовать поставленные Вашингтоном системы противовоздушной обороны для нанесения ударов по российским самолетам, если те собираются обстреливать воздушное пространство Украины», – сказал он.

Газета подчеркивает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не считают, что у них есть значительная свобода действий при нанесении ударов, как это следует из заявлений должностных лиц Белого дома и Пентагона.

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