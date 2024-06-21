Сенат Франции призвал Total прекратить инвестиции в Азербайджан

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В докладе Сената Франции, представленном правительству, содержится также призыв к прекращению новых проектов или новых этапов текущих проектов с участием французских компаний в углеводородном секторе Азербайджана.

В докладе также отмечено, что французское правительство должно купить «золотую акцию» TotalEnergies, чтобы иметь право голоса в принятии стратегических решений компанией, включая приведение ее деятельности в соответствие с Парижским соглашением по климату и наложение вето на любой потенциальный переезд в США.