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Соратник Пашиняна: Референдум о членстве в ЕС должен состояться 21 сентября

Соратник Пашиняна: Референдум о членстве в ЕС должен состояться 21 сентября

Лидер Демократической партии Армении Арам Саргсян на слушаниях в парламенте страны предложил провести референдум о членстве Армении в ЕС 21 сентября.

«Референдум о членстве в ЕС должен состояться именно 21 сентября, как это произошло в 1991 году. Это также будет означать, что мы стремимся стать островком демократии в этом регионе. Нам начнут оказывать помощь, и я не сомневаюсь, что это будет нам очень щедро компенсировано», – заявил Саргсян

В Национальном собрании Армении сегодня проходят слушания по вопросу о том, следует ли проводить референдум о подаче заявки на членство РА в ЕС.

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