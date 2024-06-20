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Кобахидзе предрекает улучшение отношений Грузии с ЕС и США после завершения войны в Украине

Кобахидзе предрекает улучшение отношений Грузии с ЕС и США после завершения войны в Украине

Окончание военных действий в Украине будет способствовать улучшению отношений Грузии с Евросоюзом и США. Такое предположение сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Я уверен, что как только региональная и глобальная обстановка станет более здоровой, это напрямую отразится на улучшении отношений Грузии с Евросоюзом и Грузии с США. Мы очень надеемся, что война в Украине скоро закончится, Украине нужен мир, и, конечно, это будет одним из факторов, который будет способствовать оздоровлению отношений нашей страны с ЕС и США», – добавил он.

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