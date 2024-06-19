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Странная встреча в Ереване: обсуждение планов против Баку?

Странная встреча в Ереване: обсуждение планов против Баку?

В Ереване состоялась встреча, привлекшая внимание международных наблюдателей. Замгоссекретарь США Ричард Верма, глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос, а также послы Индии, Франции и США в Ереване встретились с замминистра иностранных дел Армении Паруйром Ованнисяном.

В своем заявлении на платформе X Ричард Верма отметил:

«Тёплая и продуктивная встреча с дипломатами-единомышленниками и официальными лицами Армении для обсуждения растущей роли Армении на мировой арене. Вместе мы стремимся внести вклад в региональную стабильность и безопасность. За будущее дальнейшего партнерства и общего процветания!»

Учитывая настроенность этих стран против Баку, нетрудно догадаться, что заместителю министра иностранных дел Армении могли быть даны ценные указания по формированию внешней политики.

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