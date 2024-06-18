Во Франции требуют ввести войска в Армению

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Мэр Парижа Анн Идальго и ряд других французских политиков подписали открытое письмо к Эммануэлю Макрону с призывом ввести миротворческий контингент в Армению «для защиты от Азербайджана», сообщает Le Point.

Ранее ряд российских пабликов сообщали, что Минобороны Армении обратилось через французское посольство в Ереване к правительству Франции с официальным предложением разместить ограниченный контингент войск на территории Армении для «передачи опыта и организации технического обслуживания» вооружений, поставленных Французской Республикой.