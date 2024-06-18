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Впервые над Россией самолет Путина страхуют истребители (видео)

Впервые над Россией самолет Путина страхуют истребители (видео)

Российский президент Владимир Путин стал летать в регионы страны в сопровождении истребителей. Во вторник, 18 июня, глава Кремля посетил Якутск, и местные жители заметили в небе один самолет Су-30СМ, пишет российское Агентство «Новости».

Это первый визуально подтвержденный случай с начала войны, когда борт №1 сопровождают военные самолеты во время визита в российский регион.

До этого истребители сопровождали Путина только за границей. В частности, такие меры безопасности применялись во время полетов российского лидера в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и ОАЭ.

Внимание! Ненормативная лексика.

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