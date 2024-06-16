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Очередное проявление исламофобии во Франции

Очередное проявление исламофобии во Франции

Во Франции неизвестный ворвался в спортзал, где около двухсот представителей мусульманской общины праздновали Курбан-Байрам, и нанёс ранения двум присутствующим. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Всё произошло в парижском пригороде Боней-сюр-Марн. Среди пострадавших оказался и представитель мэрии, ранения оказались несерьёзными. Полиция сразу задержала преступника, теперь сотрудникам предстоит выяснить его мотивы. Предполагается, что злоумышленник мог вбежать в спортзал для того, чтобы спрятаться, совершив ранее разбойное нападение

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Очередное проявление исламофобии во Франции
Странности

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