Очередное проявление исламофобии во Франции

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Во Франции неизвестный ворвался в спортзал, где около двухсот представителей мусульманской общины праздновали Курбан-Байрам, и нанёс ранения двум присутствующим. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Всё произошло в парижском пригороде Боней-сюр-Марн. Среди пострадавших оказался и представитель мэрии, ранения оказались несерьёзными. Полиция сразу задержала преступника, теперь сотрудникам предстоит выяснить его мотивы. Предполагается, что злоумышленник мог вбежать в спортзал для того, чтобы спрятаться, совершив ранее разбойное нападение