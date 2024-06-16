Дмитрий Медведев заговорил словами Швондера (видео)

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Саммит в Швейцарии, посвященный конфликту в Украине, — сюрреализм и позор, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Никто из участников «форума мира» не знает, что он там делает и в чем его роль», — написал он в телеграм-канале.

По мнению Медведева, в Швейцарии присутствуют «только проверенные» страны, однако и те делают заявления «невпопад и путаются в заученных формулах». В целом, считает зампред Совбеза, на этом мероприятии просто «прожигают деньги налогоплательщиков».

«Или, как говаривал Швондер, «это какой-то позор», — заключил он.

