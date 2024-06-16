Грузины молят Путина отменить визы (видео)

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В Грузии состоялся съезд партии «Солидарность во имя мира» в ходе которой международный секретарь политической силы Мамука Пипия обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя государствами.

Он отметил, что Запад старается подчинить народ Грузии и не допустить диалог между соседними странами, однако, несмотря на внешнее давление, Тбилиси не присоединился к антироссийской коалиции.

«Важнейшая задача грузинского общества – сохранить внешнюю политику, ориентированную на прочный мир и добрососедство», – приводит его слова РЕН ТВ.

Пипия попросил российского лидера отменить визовый режим с республикой.

Также Пипия обратился с просьбой объявить амнистию гражданам Грузии, нарушившим сроки пребывания на территории РФ и установить для грузин квоты для трудоустройства в России.