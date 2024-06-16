Воинские части закрыты для посещения |
Коротченко: Армения потеряет Зангезур |
8 человек пострадали в тяжелом ДТП в Евлахском районе |
Президент Алиев обсудил с Шахбазом Шарифом перспективы развития связей |
Праздничный намаз в Азербайджане (обновлено, фото, видео) |
Мишустин: Мусульманская умма вносит весомый вклад в мир и согласие в России |
Алиева: Да услышит Аллах все ваши молитвы! |
Армяне открыли огонь в Нахчыванском направлении |
Имам обвинил местные магазины в нарушении законов шариата |
Главное Странности

Грузины молят Путина отменить визы (видео)

Грузины молят Путина отменить визы (видео)

В Грузии состоялся съезд партии «Солидарность во имя мира» в ходе которой международный секретарь политической силы Мамука Пипия обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя государствами.

Он отметил, что Запад старается подчинить народ Грузии и не допустить диалог между соседними странами, однако, несмотря на внешнее давление, Тбилиси не присоединился к антироссийской коалиции.

«Важнейшая задача грузинского общества – сохранить внешнюю политику, ориентированную на прочный мир и добрососедство», – приводит его слова РЕН ТВ.

Пипия попросил российского лидера отменить визовый режим с республикой.

Также Пипия обратился с просьбой объявить амнистию гражданам Грузии, нарушившим сроки пребывания на территории РФ и установить для грузин квоты для трудоустройства в России.

Теги:
Из этой рубрики
Дмитрий Медведев заговорил словами Швондера (видео)
Странности

Дмитрий Медведев заговорил словами Швондера (видео)

2024/06/16, 14:14
Грузины молят Путина отменить визы (видео)
Странности

Грузины молят Путина отменить визы (видео)

2024/06/16, 13:11
Туалетная бумага для испуганного олигарха
Странности

Туалетная бумага для испуганного олигарха

2024/06/15, 09:13
Адвокаты Варданяна обратились в ООН с заявлением, что в бакинской тюрьме его "лишили туалетной бумаги"
Странности

Адвокаты Варданяна обратились в ООН с заявлением, что в бакинской тюрьме его «лишили туалетной бумаги»

2024/06/14, 19:46
Путин назвал Украину "агрессором"
Странности

Путин назвал Украину «агрессором»

2024/06/14, 14:07
Армения, помогающая России обходить санкции, примет участие в саммите по Украине
Странности

Армения, помогающая России обходить санкции, примет участие в саммите по Украине

2024/06/14, 13:31
С Байденом случился новый казус (видео)
Странности

С Байденом случился новый казус (видео)

2024/06/14, 13:08
США осудили действия протестующих в Ереване
Странности

США осудили действия протестующих в Ереване

2024/06/14, 12:38
Франция созывает форум для изучения "военных потребностей" Армении
Странности

Франция созывает форум для изучения «военных потребностей» Армении

2024/06/14, 12:32