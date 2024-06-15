Туалетная бумага для испуганного олигарха

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В информационной сфере вновь вспомнили о Рубене Варданяне. Сын олигарха-провокатора Давид Варданян запостил в Telegram слезливый текст: бедного Рубена Карленовича поместили в карцер, его лишали сна и воды, запрещали общаться с родными, не позволяли менять белье и не давали туалетную бумагу. И теперь члены семьи олигарха не знают, «как эти пытки отразились на его физическом и психическом состоянии». Вместе с «международными адвокатами» они уже строчат очередную эпистолярную истерику ни много ни мало Специальному докладчику ООН по вопросу о пытках. А сын Рубена Варданяна Давид причитает: «Мы призываем ООН привлечь правительство Азербайджана к ответственности и помочь защитить жизнь моего отца».

Разумеется, никаких доказательств мифических «пыток» не предоставлено: мировому сообществу предлагается т

поверить в «установку», что если армянин находится в азербайджанской тюрьме, то его всенепременно пытают. Словом, «утка» из разряда тех, которые даже опровергать как-то неудобно. Слишком уж все топорно, примитивно и неубедительно.

Впрочем, выбора у членов семьи олигарха уже нет. Примириться с нахождением Рубена Карленовича в бакинском СИЗО они по понятным причинам не желают. Просто попросить «отпустите нашего папочку» — не сработает. Вот и идут в ход рассказы об «ужасах» в стиле «не позволяли менять белье так часто, как хотелось, и еще туалетную бумагу приходилось экономить». Тем более что о надутом олигархе, который любуется на бакинское небо в клеточку, явно стали забывать. Рубен Варданян еще недавно позировал под древним платаном и обещал «возрождение Арцаха», потом верещал о «гуманитарной катастрофе», а заодно организовывал пикеты и перекрывал дороги, по которым в Карабах как раз и должны были доставить гуманитарный груз от Азербайджанского Общества Красного Полумесяца, раздавал интервью, выступал со статьями, а сегодня аудитория уже теряет к нему интерес. По причине отсутствия новостей. А значит, новости с тегом «Варданян» надо сделать самим.

Самое же пугающее, что в реальности желающих вытаскивать олигарха-террориста из тюрьмы куда меньше, чем того бы хотелось его родственникам. Если еще вчера освобождения Варданяна требовали вполне официальные инстанции в Ереване, то в сегодняшней Армении, где активно ссорятся с Россией, вряд ли станут прилагать особые усилия, чтобы вытащить из тюрьмы, в общем-то, кремлевского засланца. Более того, на Баграмяна, 26 отдают себе отчет, что для Варданяна Карабах был не более чем «трамплином», и готовили его, по всей видимости, на роль «армянского Иванишвили». Понятно, что такой «Иванишвили», да еще с ореолом страдальца, Пашиняну и его команде нужен в последнюю очередь. Особенно сейчас, когда Никол Воваевич удерживается у власти в немалой степени потому, что его главные соперники – вожаки карабахского клана Роберт Кочарян и Серж Саргсян – вызывают у граждан Армении слишком уж сильную неприязнь. Этим самым вожакам «карабахского клана» Варданян тоже не нужен: в таком случае они рискуют остаться вне игры. Теоретически вмешаться в ситуацию могла бы Россия. Но Варданян умудрился от российского гражданства отказаться. На фоне «релокации» и прочей эмиграции, вызванной украинской войной и санкциями, Кремлю явно не с руки брать под защиту персонажа, который отказался от российского гражданства.

Вот и остается семье олигарха апеллировать к правозащитной тусовке, изобретать легенды, будто бы бывшего «госминистра» в правительстве сепаратистов вот прямо сейчас пытают, лишили туалетной бумаги, призывать мировое сообщество вмешаться…

Оставим в стороне иронию: рассчитывают ли в семье Варданяна, что спецдокладчик ООН лично доставит туалетную бумагу в СИЗО специально для Рубена Карленовича, чьи перепуганные фотографии по горячим следам ареста прошли по экранам и мониторам всего мира, и называется ли эта операция «спасением жизни Рубена Варданяна».

Самое главное, решение, выйдет ли Варданян на свободу или останется в тюрьме, будет принимать бакинский суд. Там уже учтут все его «художества» в Карабахе: от контрабанды оружия до призывов к партизанской, то есть террористической войне, торпедированию диалога между властями Азербайджана и армянской общиной, и многое другое.

В Карабахе надутый олигарх «наследил» слишком сильно, чтобы теперь рассчитывать на снисхождение и скорое освобождение. Так что Давиду Рубеновичу Варданяну можно посоветовать только пересмотреть многосерийный фильм «Место встречи изменить нельзя», обратив особое внимание на тот эпизод, где Глеб Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого произносит свою легендарную фразу: «Будет сидеть! Я сказал».

Нурани, обозреватель