Адвокаты Варданяна обратились в ООН с заявлением, что в бакинской тюрьме его лишили туалетной бумаги

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В телеграм-канале арестованного в Баку карабахского сепаратиста Рубена Варданяна появилось сообщение, в котором говорится, что группа адвокатов направила Специальному докладчику ООН срочное обращение с просьбой осудить «жестокое обращение Азербайджана» к Варданяну.

По данным семьи заключённого сепаратиста, Варданяна в азербайджанской тюрьме «лишали сна и воды», а в период голодовки он и вовсе «был переведён в карцер».

Кроме того, якобы Варданяну «не разрешали менять белье, не давали туалетной бумаги и не разрешали мыться».

Утверждается, якобы ему также ему было «запрещено писать и читать, а в карцере круглосуточно горел свет, что привело к истощению и другим проблемам со здоровьем».

«Мы были потрясены, узнав об ужасах, которые довелось пережить моему отцу», — сказал старший сын Варданяна Давид.

В заключение сын карабахского сепаратиста призвал ООН «привлечь Азербайджан к ответственности за пытки по отношению к его отцу».