Путин назвал Украину «агрессором»

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На Западе сейчас постоянно звучит тезис, что Россия начала войну в рамках специальной военной операции. Что она агрессор, и поэтому в том числе по ее территории можно наносить удары с использованием западных систем вооружений. Украина якобы защищается и может это сделать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не начинала войны, это киевский режим, повторю, после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их. Это и есть агрессия», – добавил он.