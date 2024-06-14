В Баку прибыла военная делегация Китая (видео) |
Армения направила Беларуси ноту протеста |
Путин назвал Зеленского экс-президентом Украины |
Сенсационное заявление Путина: Я готов был отвести войска, но Зеленский отказался |
Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь |
Армения открыла огонь по Азербайджану |
Медведев высказался о будущем Армении |
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Байден отверг отправку войск США в Украину |
Главное Странности

Путин назвал Украину «агрессором»

Путин назвал Украину "агрессором"

На Западе сейчас постоянно звучит тезис, что Россия начала войну в рамках специальной военной операции. Что она агрессор, и поэтому в том числе по ее территории можно наносить удары с использованием западных систем вооружений. Украина якобы защищается и может это сделать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не начинала войны, это киевский режим, повторю, после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их. Это и есть агрессия», – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Путин назвал Украину "агрессором"
Странности

Путин назвал Украину «агрессором»

2024/06/14, 14:07
Армения, помогающая России обходить санкции, примет участие в саммите по Украине
Странности

Армения, помогающая России обходить санкции, примет участие в саммите по Украине

2024/06/14, 13:31
С Байденом случился новый казус (видео)
Странности

С Байденом случился новый казус (видео)

2024/06/14, 13:08
США осудили действия протестующих в Ереване
Странности

США осудили действия протестующих в Ереване

2024/06/14, 12:38
Франция созывает форум для изучения "военных потребностей" Армении
Странности

Франция созывает форум для изучения «военных потребностей» Армении

2024/06/14, 12:32
Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь
Странности

Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь

2024/06/14, 12:03
Албанские депутаты бросили работу и отправились на чемпионат Европы по футболу
Странности

Албанские депутаты бросили работу и отправились на чемпионат Европы по футболу

2024/06/13, 18:33
Армения захотела размещения французских военных на своей территории
Странности

Армения захотела размещения французских военных на своей территории

2024/06/13, 17:19
Макрон в амплуа… Макрона
Странности

Макрон в амплуа… Макрона

2024/06/13, 17:00