Макрон в амплуа… Макрона

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История так ничему и не научила французского президента

Удивителен Макрон, хотя и предсказуем. Потому что этим человеком, оказавшимся на самом острие французского Олимпа, движут импульсивность и эмоциональность. То есть черты, от которых любой уважающий себя политический лидер должен избавляться. Хотя, возможно, Макрон уже перестал в реалии себя считать лидером, могущим достойно управлять некогда великой Францией. Речь тут далеко не о политических поражениях Эммануэля Макрона. Никто даже из выдающихся лидеров мирового масштаба не был застрахован от них на определенном этапе свое карьеры. Вопрос несколько в ином – сильная личность делает четкий вывод из отрицательных результатов, которые потрясали ее или линию партии. Макрон же постоянно входит в одну и ту же реку. Реку эмоций и импульсивности, что и делает его предсказуемым как для союзников, так и противников (на внутреннем и на внешнем поле).

Все мы помним, как сотруднице «Азертадж» Айгюн Гасановой, в декабре 2023 г. командированной в Новую Каледонию, был запрещен въезд во Францию, несмотря на наличие визы. После задержания на 24 часа ее выслали как «нежелательное лицо». В заявлении «Азертадж» по данному вопиющему случаю отмечалось, что факт нахождения азербайджанского журналиста под наблюдением полицейских вплоть до посадки на самолет свидетельствует о выполнении ими поручения непосредственно французского государства. Поэтому, как было отмечено, Париж наглядно продемонстрировал неприятие фундаментальных прав человека и свободы слова «на государственном уровне».

Прошло полгода. И вновь та же река (но не Сена), которую Париж снова попытался переплыть в нарушение всех норм международного права, да к тому же в преломлении все к той же Айгюн Гасановой. Как уже сообщал портал Minval.az, Париж инициировал вопиюще несправедливую ситуацию, решив не допустить участие журналистки на семинаре в Германии по линии Секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Сославшись на необоснованность требований Франции, соответствующие структуры исключили какие-либо препоны для участия Гасановой на мероприятии. Но для чего Парижу нужно было испить очередную чашу позора?

Вообще, конечно, парадокс, мягко говоря. Столкнувшись с политическим остракизмом французских избирателей, Макрон, вместо принятия шагов для изменения ситуации в собственную пользу или хотя бы корректировки своей позиции, продолжает по всем направления линию, которая лишь осложняет его карьеру и перспективы. А ведь он себя позиционирует важнейшей политической фигурой не только в Европе, но и во всем мире.

Ну, а этот самый мир какие-то только прилагательные не использовал к существительному «Поражение» (именно с большой буквы), которое президент Франции потерпел на выборах в Европарламент. Однако трудности для Макрона на внутреннем поле лишь разрастаются. Вот уже получила распространение информация, что к назначенным главой Франции к концу июня перевыборам в Национальное собрание с партией Марин Ле Пен («Национальное объединение») может объединиться консервативная партия «Республиканцы», возглавляемая Эриком Сьотти. Да, этот ход – пока еще намерение. Но оно уже озвучено, с добавлением пикантности в происходящее – факта раннего коалиционного сотрудничества Сьотти (пусть и вынужденного) с Макроном.

Правда, ряд экспертов уверен, что возможный альянс Сьотти с Ле Пен послужит моментальному объединению левых, с кем Макрон может создать коалицию. Но опять-таки речь не о прогнозах в аспекте французских перевыборов. Разговор о реке, в которую бессмысленно заходить дважды. А некоторыми и трижды. Макрон настолько доказал всем свою несостоятельность, что даже если и добьется успеха в конце июня-начале июля на французском поле, никогда не смоет след от звонкой политической оплеухи, полученной им в начале текущего месяца на выборах в Европарламент.

Точно так войдут в историю цифровые показатели голосования на этих самых выборах в Новой Каледонии и др. «заморских территориях», остановившихся на 10%. Что является показателем неидентификации местными жителями себя французами, хотя Париж уже сколько времени пытается представить ситуацию в этом ареале для мирового сообщества в корне все наоборот.

Ну и, без сомнений, не пройдут мимо общественности попытки давления Макроном на свободу слова, вернее, ее подавление, что мы и увидели в преломлении к азербайджанской журналистке.

Макрон не меняется. Макрон предсказуем. Как бы это окончательно не смело его из Елисейского дворца.

Теймур Атаев