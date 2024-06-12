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Пашинян оказался менять конституцию Армении

Пашинян оказался менять конституцию Армении

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном через месяц. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, нынешний текст документа вполне зрелый, исходя из ранее установленных договоренностей. При этом он добавил, некоторые пункты могут быть изменены.

Вместе с тем Пашинян дал понять, что хочет подписать мирное соглашение с Баку без изменения конституции Армении.

По его словам, попытка Баку связать мирный договор с изменениями в конституции Армении «торпедирует процесс».

«Не исключаю, что здесь есть определенный умысел по вмешательству во внутренние дела, а также начать определенные процессы в Армении, основанные на дезинформации», – заявил армянский премьер.

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Пашинян оказался менять конституцию Армении

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