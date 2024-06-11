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Маразм крепчал: в Украине попытались мобилизовать приехавших по вызову врачей

Маразм крепчал: в Украине попытались мобилизовать приехавших по вызову врачей

В Украине попытались мобилизовать приехавших по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектации) врачей. Кадры с места событий опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

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