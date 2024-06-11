Свобода слова по-французски: комика уволили за критику Нетаньяху

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Французский комедийный актер Гийом Мерис уволен с Радио Франция (Radio France) за свои критические высказывания в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Мерис был уволен за юмористические заявления, сделанные в радиопрограмме, в которых он критиковал премьер-министра Израиля за продолжение атак на Газу.

Radio France заявила, что досрочно расторгла трудовой договор с комиком из-за его «серьезной» ошибки. В интервью Le Monde» председатель исполнительного совета Сибиль Вейль подчеркнула, комика неоднократно предупреждали прекратить свои критические выступления: «Он не оставил нам другого выбора, кроме как уволить его».