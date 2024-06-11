Странные заявления О’Брайена: Штаты похвалили Ереван за помощь России

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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен развил небывалую вербальную активность. Так, американский дипломат с восхищением констатировал, что Армения сформировала «динамичную» экономику, которая «выделяется в регионе» своими темпами развития. Уверенно заявил, что, оказывается, «политические события в Армении отражают демократические амбиции народа Армении, и для нас отрадно видеть большие шаги, предпринятые правительством, некоторые из которых были предприняты при нашей поддержке, чтобы сделать верховенство закона основополагающим и бороться с коррупцией, предоставляя людям возможность выражать свои позиции демократическим путем». И ещё объявил о подписании между США и Арменией соглашение в области обмена информацией в таможенной сфере.

Возможно, помощник госсекретаря просто хотел пролить бальзам на душу и на уши армянской аудитории. Насколько это ему удалось – отдельный вопрос. Но вот за пределами этой самой армянской аудитории слова О’Брайена как минимум вызывают вопросы.

Так, вопросом демократии, прав человека, верховенства закона американские дипломаты всегда уделяют большое внимание. Оставим в стороне, всегда ли армянские «красные шапочки» действуют на улицах против демонстрантов в рамках закона и в соответствии со строгими нормами западной демократии. И даже не станем задавать вопросов, какие звучали бы заявления, если бы полицейский спецназ так же «винтил» протестующих, к примеру, в Баку. Спросим о другом: кого подразумевал O’Брайен, говоря о «демократических амбициях»? Реваншистов? Тех самых, которых в Армении открыто называют российскими марионетками? И кому открыто оказывают информационно-агитационную поддержку персоны вроде Владимира Соловьёва, Маргариты Симоньян и т.д.? Можно выстроить версии, что Вашингтон уже «сдает» Никола Пашиняна, что там надоели его вечные политические виляния, но на кого в этом случае в Вашингтоне делают ставку – на архиепископа Баграта? «Карабахский клан»? Профессиональных террористов?

И это ещё не всё. O’Брайен, напомним, выразил восхищение темпами роста армянской экономики. Да, если ориентироваться на цифры импорта и экспорта, то рост есть, и очень заметный. Но – и это уже давно «секрет полишинеля» – весь этот рост вызван исключительно обходом через Армению санкций, наложенных на Россию. Взрывной рост импорта в Армению из стран Евросоюза и США и уже армянского экспорта, точнее, реэкспорта в РФ приходится как раз на начало украинской войны и введения против РФ по-настоящему жёстких санкций.

Возможно, конечно, что господину O’Брайену не попались на глаза рекламные объявления армянской почты Haypost, которая прямо предлагала россиянам заказать через Армению «подсанкционные» товары, но узнать о самом факте обхода санкций ему положено по штату. Но тогда о каких «темпах развития» помощник госсекретаря рассуждает? Он обхода санкций просто не заметил? Не придал ему значения? Даже если американскому гостю очень хотелось понравиться местный аудитории — не слишком ли много он оставил за скобками? Тем более что ответственность за слова у журналиста, конгрессмена и помощника госсекретаря сильно не совпадает?

Ну и в качестве «вишенки на торте»: в Вашингтон и Ереван заключают соглашение о сотрудничестве в сфере обмена таможенной информацией. В Штатах на самом деле рассчитывают, что Ереван поделится с ними информацией об обходе санкций? Примут ли в США надёжные меры, чтобы Армения с помощью этого соглашения не прикрывала бы обход санкций? Или здесь опять предпочтут сделать все, чтобы только понравиться армянской аудитории, позабыв о цене вопроса?

Ну в таком случае пусть O’Брайен и его начальство не удивляется, когда «сложности» начнут возникать в других странах

Нурани, обозреватель