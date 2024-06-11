Армения и США подпишут соглашение в таможенной сфере

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Армения и США сегодня подпишут соглашение в области обмена информацией в таможенной сфере. Об этом сообщил помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен.

По его словам, Армения сформировала динамичную экономику, которая «выделяется в регионе» своими темпами развития.

«Мы увидели перспективу расширения двусторонней торговли, а также возможности увеличения доли Армении в глобальной торговле… Это откроет новые возможности для торговли, упростит торговлю для бизнеса в ближайшие годы. Это часть обещаний, о которых мы говорили в Брюсселе. Политические события в Армении отражают демократические амбиции народа Армении, и для нас отрадно видеть большие шаги, предпринятые правительством, некоторые из которых были предприняты при нашей поддержке, чтобы сделать верховенство закона основополагающим и бороться с коррупцией, предоставляя людям возможность выражать свои позиции демократическим путем. Мы поддерживаем все эти усилия, и делаем это не только на государственном уровне, в этом направлении работает и наша законодательная структура», – сказал он.