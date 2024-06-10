Сенатор Грэм назвал истинную причину войны в Украине: Мы не можем отдать Путину 10-12 трлн долларов

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что Украина обладает критически важными полезными ископаемыми на сумму от 10 до 12 трлн долларов, что делает её потенциально самой богатой страной в Европе. В своём выступлении Грэм подчеркнул важность поддержки Украины, чтобы не позволить России и Китаю воспользоваться этими ресурсами.
«Я не хочу отдавать эти деньги и активы Путину, чтобы он поделился ими с Китаем. Если мы поможем Украине сейчас, она может стать лучшим деловым партнёром, о котором мы когда-либо мечтали», – отметил сенатор.
По его словам, эти 10-12 трлн долларов критически важных полезных ископаемых могут быть использованы Украиной и Западом, а не переданы Путину и Китаю. Грэм подчеркнул, что Запад не может позволить себе проиграть эту войну и должен помочь Украине добиться победы.
«Они сидят на золотой жиле. Отдавать Путину десять или 12 трлн долларов критически важных полезных ископаемых, которые он будет делить с Китаем, просто смешно», – добавил он.
Сенатор призвал найти решение конфликта и оказать Украине всю необходимую помощь для победы.