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Байден перепутал Ирак с Украиной (видео)

Байден перепутал Ирак с Украиной (видео)

Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, сказав, что Вашингтон несколько месяцев тянул с одобрением дополнительного финансирования на оказание военной помощи Ираку, а не Украине.

В беседе с журналистами во время посещения американского мемориального кладбища в Буа Белло (департамент Эна, север Франции) Байден утверждал, что способ не допустить в дальнейшем конфликтов мирового масштаба заключается в том, чтобы США «твердо поддерживали своих союзников». На уточняющий вопрос о том, не считает ли он, что американцы уже пренебрегают этим принципом, президент ответил отрицательно.

«Я думаю, американцы придерживаются этих взглядов», – заявил Байден, признав при этом, что «некоторые в стране хотят отказаться от них». «Сама мысль о том, что мы становимся полуизоляционистами, о чем некоторые говорят… Я имею в виду, сама мысль о том, что нам столько месяцев пришлось ждать, чтобы выделить деньги Ираку <…>. Я имею в виду, это попросту не то, кем мы являемся. Это не то, чем является Америка», – приводит пресс-служба Белого дома слова Байдена. При этом в стенограмме слово «Ирак» перечеркнуто, в скобках указано, что американский лидер имел в виду Украину.

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