Србазан призвал сторонников митинговать 4 дня без сна и отдыха (обновлено, фото, видео)

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23:40 Я призываю всех наших соотечественников собраться здесь, на пересечении улиц Баграмяна-Демирчяна, и выполнить свой гражданский долг.

Об этом архиепископ Баграт Србазан заявил у улицы Демирчяна, где полиция не позволяет ему и тысячам граждан двигаться вперед. Архиепископ также заявил, что они никуда не пойдут.



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23:18 Обстановка на улице Демирчяна в Ереване накалилась. Полицейские не позволяют архиепископу Баграту Србазану и его сторонникам продолжить путь, толкают участников шествия.

Архиепископ призвал не пугать их многочисленными полицейскими силами. Начальник полиции Арам Ованнисян призывает участников акции вернуться назад. Граждане скандируют: «Архиепископ».



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22:38 Полиция перекрыла улицу Демирчяна у парламента Армении, предлагая участникам шествия движения «Тавуш во имя Родины» изменить свой маршрут.

Полицейские заявили, что они должны обеспечить нормальную работу парламента в понедельник, поэтому акция должна проходить на определенном расстоянии от Национального Собрания.

На замечание, что сегодня воскресенье, полиция заявила, что участники акции ранее заявляли о планах провести акцию возле Национального Собрания. На месте также присутствует начальник полиции Арам Ованнисян.

Силовики предложили протестующим продолжить движение по проспекту Баграмяна.

В свою очередь лидер движения «Тавуш во имя Родины», архиепископ Баграт Галстанян призвал полицию открыть дорогу для продолжения шествия.

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22:00 От Площади Республики во главе с архиепископом Багратом Србазаном стартовало шествие. Участники движения шествием направляются по улицам Амиряна, Маштоца и Баграмяна.

«Остальное объявлю по дороге», – сказал архиепископ.

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20:52 Оппозиционные фракции Национального собрания Армении 11 июня в 16:30 инициируют внеочередное заседание парламента с повесткой дня об отставке правительства и формировании нового парламента. Об этом архиепископ Баграт Србазан заявил во время митинга на Площади Республики в Ереване.

«Мы понимаем, что не сможем решить проблему, опираясь на последние моральные проблески этих людей. Мы должны принять решение прямо сейчас, мы сможем решить проблему хотя бы за 4 дня, 96 часов с завтрашнего дня, без перерыва, без выхода на работу, без отдыха, без долгого сна, пребывания на улице и навязывания своей воли.

Мы предложили этому человеку уйти в отставку, встретиться и обсудить условия перехода, что было проигнорировано. Стоя здесь перед вами, я обращаюсь ко всем фракциям Национального Собрания. По нашей просьбе, оппозиционные депутаты Национального Собрания инициируют 11 июня в 16.30 заседание парламента с повесткой об отставке правительства и формировании нового правительства», – сказал архиепископ.

По его словам, 10 июня Совет Национального собрания по решению народа обязан принять решение о созыве внеочередной сессии, политическое большинство, депутаты от фракции «Гражданский договор» обязаны подчиниться воле народа

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19:19 Участники шествия движения «Тавуш во имя Родины» собрались на площади Республики в Ереване.

Сторонники протестного движения провели шествие к центральной площади армянской столицы с трех направлений, уточняет «Спутник».

Лидер протестов Баграт Србазан заявил, что борьба вступила в решающую стадию и на митинге он объявит о своем решительном шаге.

У площади и здания правительства сконцентрированы крупные силы полиции.