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Медведев назвал Шольца «говнюком»

Медведев назвал Шольца «говнюком»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «говнюком и ничтожеством».

«Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понёс откровенную пургу. Или, как бы сказали на известном у нас языке, рамсы попутал. Шольц заявил, что российский Президент должен признать, что Украина сильна и её не поставить на колени.

Украина? Что это? Сегодня б. Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО. Она, хотя и не без труда, полностью содержится ими. Она, несмотря на протесты собственного населения, получает все виды самых смертоносных видов вооружений. Даже странный парень с противным бугристым лицом Боррель признал, что конфликт на Украине можно закончить за пару недель, если прекратить передачу оружия Киеву.

В чём тогда сила, колбасник? В безумной фонтанирующей коррупции? В тотальном расхищении кликой зеленского западной помощи? В умирающем народе, половина которого живёт в России и в Европе?

Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами.

За враньё про неизбежную «перемогу». За то, что обрёк их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев.

За возрождение нацизма в форме бандеровщины. За неописуемую бездарность управления. За историческую утрату доверия к СДПГ, от которой Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах. Впрочем, ничтожество – во всём ничтожество. Dixi», — написал он в своем Telegram-канале.

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