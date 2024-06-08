Омер Болат: «Никакой торговли с Израилем до конца войны»

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Решение Турции о прекращении торговли с Израилем будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечено постоянное прекращение огня в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минторга республики Омера Болата.

«Когда мы приняли решение о полном прекращении торговли с Израилем со 2 мая, мы подчеркнули, что наша цель состоит в том, чтобы Израиль как можно скорее согласился на постоянное и немедленное прекращение огня, чтобы были начаты восстановление Газы, доставка в регион продуктов питания, медицинской и гуманитарной помощи. Пока мы не увидим этого, наше решение о прекращении торговли с Израилем останется в силе», сказал министр.

При этом, по его словам, торговля с Палестиной продолжается. «Мы делаем все возможное, чтобы палестинская экономика понесла минимум потерь», – сказал Болат после встречи с министром экономики Палестины Мухаммедом аль-Амуром.