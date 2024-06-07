Брэд Питт хочет сблизиться с детьми, отказавшимися от его фамилии

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Брэд Питт намерен возобновить общение с детьми после того, как они отказались от его фамилии. Актер хочет зарыть топор войны, поскольку любит своих наследников и его больно ранит, что Вивьен, Мэддокс, Захара и Шайло не хотят называть себя «Питт», уточняет «ОК!».

Брэд уверен, что детей настроила против него экс-супруга, Анджелина Джоли.

«После многих лет судебных баталий Брэд всё еще не готов отказаться от своих детей. Но осознание того, что дети отказываются от его фамилии, слишком расстраивает», — отметил инсайдер, добавив, что Питт не намерен сдаваться просто так и будет добиваться справедливости в суде.