Рианна объявила себя «пенсионеркой» (фото)

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Поклонники певицы Рианны заметили тайное послание о карьере на ее рубашке. Об этом сообщает TMZ.

36-летнюю Рианну подловили папарацци на прогулке в Нью-Йорке. Певица предпочла для выхода голубую винтажную футболку с надписью: «Я на пенсии. Это как раз то, что мне нужно». Поклонники предположили, что Рианна намекнула, что ее нового музыкального альбома не будет.

«Рианна больше не вернется на сцену?», «Этим выходом Рианна сказала всем, что не стоит просить ее о новой музыке», «Увидев Рианну в этой футболке «Я на пенсии», я немного растерялся», — пишут пользователи в соцсетях.