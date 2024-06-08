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Украинский тренер: Лобановский умер от алкоголизма

Украинский тренер: Лобановский умер от алкоголизма

Йожеф Сабо рассказал о своем видении причины смерти легенды украинского футбола Валерия Лобановского.

По словам экс-наставника «Динамо» и сборной Украины, которые приводит «Корреспондент», легендарный тренер умер от своей страсти к алкоголю.

Сабо также назвал ключевым в ухудшении состояния здоровья Лобановского его отъезд на Ближний Восток.

«Он сам себя уничтожил. Он уничтожил себя тем, что все же он там в Кувейте, или где он там был, пил. Каждый день пил, пил, пил. Набрал вес. Он когда приехал, я увидел его и говорю: «Ты что, Валера!?». И это он уже здесь похудел прилично, уже выглядел нормально. Не надо было лететь в Кувейт, но что сейчас можем говорить.

Большой был человек. Я считаю, что второго тренера не знаю. Он все рассчитывал, все помнил, как, что, чего. А какой он был психолог! Мне когда-то говорили, что я повторяю за ним. Нет, так как говорил Лобановский, я не могу», – сказал Сабо в интервью Дмитрию Гордону.

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