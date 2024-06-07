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«Будь готов! – Всегда готов!»: депутат предложил выдавать парам свидетельства о готовности к браку

«Будь готов! – Всегда готов!»: депутат предложил выдавать парам свидетельства о готовности к браку

Число разводов растёт с каждым днём. Только в январе-феврале количество разводов в день превысило 50. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Мушфиг Джафаров.

По словам депутата, это очень тревожный сигнал: «У нас в большинстве случаев официальные браки, а не гражданские. Во многих случаях граждане вступают в брак по рекомендации, не зная друг друга. Комитет мог бы провести просветительское мероприятие, реализовать серьезный пилотный проект. Пары будут собираться вместе и узнавать, какие обязанности и обязательства возникают после создания семьи, а также лучше узнают друг друга. В конце можно даже выдать свидетельство, что они могут вступить в брак. Если будет предпринят шаг в этом направлении, то в будущем это принесет свои плоды».

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