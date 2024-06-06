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Мнацаканян в России призвал «убивать тех, кто нас не хочет любить»

Мнацаканян в России призвал «убивать тех, кто нас не хочет любить»

В Псковском областном парламенте 5 июня с годовым отчетом о деятельности правительства выступил губернатор Михаил Ведерников. После отчета лидер региональной фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян похвалил главу региона за сказанную им фразу «есть оппозиция, а есть враги», отметив, что «эти же враги сидят в нашей области и ищут всегда повод лишь зацепить», пишет «Фонтанка».

Губернатору, по словам Мнацаканяна, и дальше надо показывать представителям оппозиции «их место», чтобы они работали и добивались результата в своей деятельности.

«И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное», — заявил единоросс.

«Сегодня санкции давят, и враги сидят в нашей области и ищут повод зацепить: там не убрали, тут не так — есть они у нас», — сказал он и добавил, что часть оппозиции не голосует за бюджет, а «Единая Россия» голосует «за» и берет на себя ответственность за все хорошее и плохое.

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