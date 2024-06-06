Euronews информирует своих читателей о крупных совместных проектах Баку и Абу-Даби |
Посол Евдокимов поблагодарил руководство Азербайджана за поддержку русского языка |
В России задумались об ударе по заводу в Нидерландах |
Путин пригрозил поставками дальнобойного оружия для ударов по союзникам Украины (видео) |
Путин указал на наращивание диверсификации связей между Баку и Москвой |
Погиб азербайджанский военнослужащий (фото) |
«Успешно, надежно и очень прагматично». Путин доволен развитием связей с Азербайджаном (видео) |
Путин: Дорога через Азербайджан может превратиться в очень хороший и востребованный коридор |
Шахбаз Шариф пообещал Ильхаму Алиеву всестороннюю поддержку Пакистана |
Главное Странности

Путин не преминул напомнить о ядерной доктрине России

Путин не преминул напомнить о ядерной доктрине России

Ситуацию на Украине не нужно доводить даже до угрозы использования ядерного оружия, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами международных информационных агентств.

Журналистка Reuters спросила главу государства, что послужило бы спусковым крючком ядерной войны и насколько мир близок к этому риску в конфликте на Украине.

«Нас все время пытаются обвинять в том, что мы махаем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали, вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой», — сказал он.

Путин призвал не доводить ситуацию не то что до использования, а до угрозы использования ядерного оружия. Он также напомнил о ядерной доктрине России, согласно которой в случае действий, угрожающих суверенитету России, она считает возможным использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства.

Теги:
Из этой рубрики
Путин обвинил руководство Украины в нарушении Конституции страны
Странности

Путин обвинил руководство Украины в нарушении Конституции страны

2024/06/06, 00:28
Путин не преминул напомнить о ядерной доктрине России
Странности

Путин не преминул напомнить о ядерной доктрине России

2024/06/06, 00:09
В России задумались об ударе по заводу в Нидерландах
Странности

В России задумались об ударе по заводу в Нидерландах

2024/06/05, 23:57
Россия заинтересована в нейтралитете Украины, заявил Путин
Странности

Россия заинтересована в нейтралитете Украины, заявил Путин

2024/06/05, 23:37
"Мы защищались". Путин отрицает нападение на Украину (видео)
Странности

«Мы защищались». Путин отрицает нападение на Украину (видео)

2024/06/05, 22:56
Србазан потерял чувство страха
Странности

Србазан потерял чувство страха

2024/06/05, 20:58
Выведите свой народ из тьмы мегафейков на свет божий, господин Пашинян! – статья Фуада Ахундова
Странности

Выведите свой народ из тьмы мегафейков на свет божий, господин Пашинян! – статья Фуада Ахундова

2024/06/05, 16:42
Ким Чен Ын отправил 600 воздушных шаров с мусором на территорию Южной Кореи
Странности

Ким Чен Ын отправил 600 воздушных шаров с мусором на территорию Южной Кореи

2024/06/05, 09:49
В канун Олимпиады из Парижа вышвырнули 12000 бомжей
Странности

В канун Олимпиады из Парижа вышвырнули 12000 бомжей

2024/06/04, 19:58