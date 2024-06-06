Путин не преминул напомнить о ядерной доктрине России

129 Просмотров

Ситуацию на Украине не нужно доводить даже до угрозы использования ядерного оружия, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами международных информационных агентств.

Журналистка Reuters спросила главу государства, что послужило бы спусковым крючком ядерной войны и насколько мир близок к этому риску в конфликте на Украине.

«Нас все время пытаются обвинять в том, что мы махаем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали, вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой», — сказал он.

Путин призвал не доводить ситуацию не то что до использования, а до угрозы использования ядерного оружия. Он также напомнил о ядерной доктрине России, согласно которой в случае действий, угрожающих суверенитету России, она считает возможным использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства.