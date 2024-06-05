Представлен трейлер фантастического боевика «Веном: Последний танец» (видео)

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Компания Sony Pictures Entertainment представила первый трейлер фантастического боевика «Веном: Последний танец».

В центре сюжета – журналист Эдди Брок, воссоединившийся с умным инопланетянином Веномом, уточняет «Корреспондент». Благодаря этому главный герой получает сверхчеловеческие способности и вместе с симбионтом борется со злодеями.

В третьей части трилогии герои будут спасать людей, проходя через сложные ситуации и опасности, а также убегать, ведь их преследуют два мира. Они будут вынуждены принять разрушительное решение, которое опустит занавес над «последним танцем Венома и Эдди».

Премьера намечена на 25 октября 2024 года.

